Baro başkanlarına Ankara'ya giriş izni verildi
Baroların yapısını değiştirecek yeni yasa değişikliğine karşı Cuma günü Türkiye'nin çeşitli kentlerinden yürüyüşe başlayan 58 baro başkanı Ankara girişinde önce polis müdahalesiyle karşılaştı, daha sonra başkanların daha sonra başkente girmesine izin verildi.
23.06.2020 14:48 | Son Güncelleme: 23.06.2020 15:27
Baroların yapısını değiştirecek yeni yasa değişikliğine karşı Cuma günü Türkiye'nin çeşitli kentlerinden yürüyüşe başlayan 58 baro başkanı Ankara girişinde önce polis müdahalesiyle karşılaştı, daha sonra başkanların daha sonra başkente girmesine izin verildi.View on euronews
Kaynak: Euronews.com