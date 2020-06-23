Baro başkanlarına Ankara'ya giriş izni verildi Baroların yapısını değiştirecek yeni yasa değişikliğine karşı Cuma günü Türkiye'nin çeşitli kentlerinden yürüyüşe başlayan 58 baro başkanı Ankara girişinde önce polis müdahalesiyle karşılaştı, daha sonra başkanların daha sonra başkente girmesine izin verildi.

Baroların yapısını değiştirecek yeni yasa değişikliğine karşı Cuma günü Türkiye'nin çeşitli kentlerinden yürüyüşe başlayan 58 baro başkanı Ankara girişinde önce polis müdahalesiyle karşılaştı, daha sonra başkanların daha sonra başkente girmesine izin verildi.View on euronews