Baro Başkanları Ankara Girişinde Durduruldu
Hükümetin baroların yapısını değiştirecek yeni yasal düzenlemeden vazgeçmemesi üzerine Cuma günü Ankara'ya yürüyüş başlatan baro başkanları, bu sabah Ankara girişinde polis müdahalesiyle karşılaştı.
23.06.2020 09:44 | Son Güncelleme: 23.06.2020 09:55
Hükümetin baroların yapısını değiştirecek yeni yasal düzenlemeden vazgeçmemesi üzerine Cuma günü Ankara'ya yürüyüş başlatan baro başkanları, bu sabah Ankara girişinde polis müdahalesiyle karşılaştı.
Kaynak: DailyMotion.com