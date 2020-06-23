Baro başkanları 150 metre yürüyüp, Anıtkabir'e çıktı BAROLARLA ilgili yasal düzenlemeye tepki gösteren ve dün Ankara'ya girmelerine izin verilmeyince oturma eylemi başlatan 56 baro başkanına, bugün yürümeleri için izin verildi.

BAROLARLA ilgili yasal düzenlemeye tepki gösteren ve dün Ankara'ya girmelerine izin verilmeyince oturma eylemi başlatan 56 baro başkanına, bugün yürümeleri için izin verildi. Yaklaşık 150 metre yürüyerek kente giren baro başkanları, daha sonra otobüslere binerek Anıtkabir 'e geçti.

Barolarla ilgili planlanan yasa değişikliğine tepki gösteren baro başkanları, dün sembolik olarak 20'şer kilometre yürüyerek Ankara'ya ulaştı. Ankara girişinde baro başkanlarını bekleyen polis ekipleri, valilik kararıyla yürüyüşe izin verilmediğini belirtti. Baro başkanları ise yürüyüşe devam edeceklerini ve ardından Anıtkabir'e gideceklerini söyledi. Polisin yürüyüşe izin vermemesi üzerine arbede yaşandı. Gerginliğin büyümeden önlenmesi ardından baro başkanları, oturma eylemi başlattı.

AKŞENER'DEN ZİYARETGeceyi Ankara girişindeki inşaat sahasında geçiren avukatlar, sabahın erken saatlerinden itibaren oturma eylemine devam etti. Polis ekipleri, baro başkanlarının çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Alan, barikatlar ve polis midibüsleriyle kapatıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başkent girişinde eylemlerini sürdüren avukatları ziyaret ederek, destek verdi. Baro başkanlarıyla bir süre görüşen Akşener, daha sonra açıklama yapmadan alandan ayrıldı. Akşener'den sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da baro başkanlarını ziyaret etti.FEYZİOĞLU: BURADAKİ TALEP MAKULDÜRDaha sonra Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, alana geldi. Basın mensuplarına açıklama yapan Feyzioğlu, "Bizim yöntemimiz barolar birliği olarak yürümek değil; ama bunun zerre kadar önemi yok. Silahsız ve saldırısız yürümek bir temel haktır. Dün meslektaşlarımızın burada durdurulduğunu öğrendiğimizde biz, Anıtkabir'de onları bekliyorduk. Gelemeyeceklerini gördüğümüz anda, yönetim kurulumuz ve orada bulunan baro başkanlarımız buraya intikal etti. Ben de dünden beri erişebildiğim herkese erişmeye çalıştım. Adalet Bakanı sabah 04.00'e kadar uğraştı ve ben de irtibat halindeydim. İçişleri Bakanı ile defalarca görüştüm. Meclis Başkanı, İçişleri Bakanı'nı defalarca aradı. Buradaki talep son derecede makuldür. Kimseye zarar verecek kamu düzenini ihlal edecek bir durumda yoktur. 150 metre kadar yürüyüp, ardından Anıtkabir'e gitmektir. Dün bir talihsizlik yaşandı diyelim. Bu toplum kriz istemiyor. Bunu bugün çözelim. Biraz önce İçişleri Bakanımız ile de görüştüm. Çözüleceğinin bilgisini verdi. Bu durum çözülecek, bundan da ders çıkaralım" dedi.SIRTLARINI DÖNDÜLERFeyzioğlu, açıklamasının ardından baro başkanlarının yanına gitti. Ancak avukatlar, kol kola girip sırtlarını dönerek Feyzioğlu'na tepki gösterdi. Feyzioğlu, alandan ayrıldığı sırada kendisine gösterilen tepkiye ilişkin, "Baro başkanlarının tepkisi var, çok doğaldır. Bana haklı olarak, 'dün neredeydin' diyorlar. Burada insanları sabaha kadar yağmurda bekletirseniz en yumuşak insanlar bile radikalleşir. Devletimizin kucaklaması lazım. Yanlış olmuştur, elbette onlar en yakında buldukları başkanlarına kızacaklardır. Ben hepsini kucaklıyorum. Bana 'neredeydin' diyorlar. Hem bakanlıklarda çalışıp hem de burada olamam aynı anda" ifadelerini kullandı.CHP'DEN ZİYARETArdından CHP milletvekilleri avukatları ziyaret ederek destek verdi. Baro başkanlarıyla görüştükten sonra CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek açıklama yapıt. Erkek, "Bugün hukukçu milletvekilleri olarak baro başkanlarımızı ziyaret ettik. Bir meslektaş olarak bu ziyareti gerçekleştirdik. Baro başkanlarımızın verdiği mücadele siyaset üstü bir mücadele, hukukun üstünlüğü ve savunmanın mücadelesidir. Baroları zayıflatırsanız vatandaşların hak ve özgürlüklerini güvencesiz bırakırsınız. Biz hukukçu milletvekilleri olarak süreci yakından takip ediyoruz. İstismar edilmemesi için dün onların yanında özellikle olmadık. Baro başkanları kaldırımın üzerinde yürümek istiyor. Herkes izin almadan silahsız, saldırısız yürüme hakkına sahiptir. Hangi gerekçeyle baro başkanlarının yürümesi engellenebilir" ifadelerini kullandı.150 METRE YÜRÜYÜP, ANITKABİR'E GİTTİLERDaha sonra yapılan görüşmelerin ardından baro başkanlarının yürümesine izin verildi. Avukatlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını gözetip tek sıra halinde yaklaşık 150 metre yürüdü. Avukatlar, daha sonra otobüslere binerek Anıtkabir'e geçti. Baro başkanlarına Anıtkabir'de çok sayıda avukat da destek verdi.ANKARA BAROSU AVUKATLARINDAN DESTEK

Öte yandan Ankara Adliyesi'nde bir grup avukat, baro başkanlarına destek verdi. Ankara Adliyesi'ndeki Ankara Barosu önünde toplanan yaklaşık 100 avukat, daha sonra alkışlarla adliye koridorlarında yürüdü. Avukatlar 'savunma teslim alınamaz' sloganı attı.

- Ankara

Kaynak: DHA