Baro Başkanı Özdemir'den Vali Su'ya Ziyaret
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Baro Başkanı Özdemir'den Vali Su'ya Ziyaret

Baro Başkanı Özdemir'den Vali Su'ya Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

Mersin Barosu olağan genel kurulunda başkanlığa seçilen Avukat Gazi Özdemir ile yeni yönetim kurulu üyeleri, Vali Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret etti.

Mersin Barosu olağan genel kurulunda başkanlığa seçilen Avukat Gazi Özdemir ile yeni yönetim kurulu üyeleri, Vali Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret etti.

Sahil Valilikte gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Su; Başkan Özdemir ve yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Özdemir'in Baro olarak yürütmeyi planladıkları çalışmalar hakkında Vali Ali İhsan Su'ya bilgi verdiği ziyaret bir süre sohbet edilmesinin ardından sona erdi. 20. 08. 2021

Kaynak: Habermetre

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