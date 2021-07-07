Baro Başkanı Kapkaç görevi devraldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Baro Başkanı Kapkaç görevi devraldı

Baro Başkanı Kapkaç görevi devraldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zonguldak Baro Başkanlığına seçilen Av. Türker Kapkaç, eski Başkan Özel Eroğlu'ndan görevi devraldı.

Zonguldak Baro Başkanlığına seçilen Av. Türker Kapkaç, eski Başkan Özel Eroğlu'ndan görevi devraldı.

Zonguldak'ta 65'inci olağan genel kurulunda baro başkanlığa seçilen Av. Türker Kapkaç adliye binasında yapılan törenle eski başkan Özel Eroğlu'ndan görevi devraldı. Başkan Kapkaç, eski Başkan Eroğlu'na katkılarından dolayı teşekkür ederek, günün anısına çiçek ve plaket takdim etti. Zonguldak Baro Başkanı Türker Kapkaç, "Katkılarından dolayı eski başkanımız Özel Eroğlu'na teşekkür ediyoruz. Her zaman onun engin bilgilerinden yararlanacağız. Onu daha iyi yerlerde görmek istiyoruz. O bizim üstadımız. Onunla çok iyi işler yaptık" dedi. - ZONGULDAK

Baro Başkanı Kapkaç görevi devraldı
Baro Başkanı Kapkaç görevi devraldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Sezen Aksu Ajda Pekkan Sertab Erener Orhan Gencebay
Spor Diego Arda Turan Bülent Uygun Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Baro Başkanı Kapkaç görevi devraldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 12:17:12. #1.15#

title