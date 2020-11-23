Baro Başkanı Han'dan Öğretmenler Günü mesajı
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Baro Başkanı Han'dan Öğretmenler Günü mesajı

23.11.2020 23:43 | Son Güncelleme: 23.11.2020 23:46
Baro Başkanı Han'dan Öğretmenler Günü mesajı

Malatya Barosu Başkanı Av. Enver Han, 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Malatya Barosu Başkanı Av. Enver Han, 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Han, mesajında "Bugün hiç bir güçlük karşısında yılmayan, sabır ve metanet içinde çalışan, her türlü fedakarlığı göze alan, geleceğimizin nesillerini yetiştiren öğretmenlerimizin günü" ifadelerine yer verdi. Geleceğin öğretmenlere ve eğitim ilkelerine bağlı olduğunu dile getiren Han, "Öğretmenlerimizin görevi ve sorumlulukları ağırdır. Öğrencilerine vatan sevgisini, doğruyu ve diğer önemli değerleri öğreten öğretmenlerimizdir. Toplumumuzdaki bireyler onların eserleridir" dedi.

İnsanlık tarihinin önemli mesleklerinden birisinin de öğretmenlik olduğunu ifade eden Han mesajını şöyle sürdürdü:

"Eğitim ve öğretim ulusal kalkınmanın temelidir. Eğitime ve öğretime gereken önemi vermeyen ulusların bağımsızlığından söz etmek mümkün değildir. Bu nedenle ülkemizin daha ileri gidebilmesi ve eğitimin kaliteli yapılması için öğretmenlerimizin mesleki sorunları ile özlük ve sosyal sorunlarına en kısa zamanda çözümler üretilmesi gerekmektedir. Bugün toplumumuzun birbirine saygılı, çevreye duyarlı, hak ve adalet duygusu gelişmiş, hukukuna, cumhuriyetine, bağımsızlığına sahip çıkan bireylerden oluşan bir millet olmasını istiyorsak eğitimin ne olduğunu ve eğitimcinin kim olduğunu bir kez daha anlamak zorundayız. Bu duygu ve düşüncelerle; görevlerini özveriyle yerine getiren tüm öğretmenlerimizin "4 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyor, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve saygıyla anıyor, görevi başındaki öğretmenlerimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum" - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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