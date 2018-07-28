Baro Başkanı Gürbüz: "İstismar ve Cinayetlerde Yapan ve Yaptırana Değil, Yapılana Bakmalıyız"

Samsun Baro Başkanı Av. Kerami Gürbüz, hukukçular olarak, bir eylem gerçekleştirildiğinde kimin yaptığına ve kimin yaptırdığına değil, ne yapıldığına bakarak, tavırlarını buna göre ortaya koymaları gerektiğini söyledi.

Samsun'da 'Çocuğun İstismarı Sempozyumu ve Karadeniz Baroları Çocuk Hakları Çalıştayı'nın 3'ncüsü başladı.

Samsun Baro Başkanlığı ev sahipliğinde ve Karadeniz Baroları Çocuk Hakları Komisyonlarının organize ettiği çalıştay Samsun Adalet Sarayı Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Programda konuşma yapan Samsun Baro Başkanı Kerami Gürbüz, "Kadın cinayetlerinin, çocuk istismarlarının, çocuk cinayetlerinin, hayvana eziyetin, toplumsal şiddetin, toplumdaki antisosyal kişilik bozukluklarına sahip insan sayısının artışının siyasetle, politikayla ve yandaşlıkla alakası olamaz. Bizim hem hukukçular olarak hem meselelere objektif yaklaşmaya çalışan aydın düşünceli insanlar olarak, bir eylem gerçekleştirildiğinde kimin yaptığına ve kimin yaptırdığına değil, ne yapıldığına bakılarak tavrımızı buna göre ortaya koymamız ve bu tavrı ortaya koyarken de bütün diğer anlayış, görüş ve fikirlerimizden arınmamız gerektiğini ifade etmek istiyorum. Bu bakımdan bazı eylemler oluyor. Aynı eylem filanca meslek grubundan, filanca şahıslardan ise topyekun o grubu olduğu gibi mahkum ediyoruz. O meslek grubunu olduğu gibi mahkum ediyoruz. Bunlar doğru yaklaşımlar değil" diye konuştu.

"Çocuğun ve kadının cinsel istismarının engellenmesinin yolu eğitimdir"

Çocuk istismarının Türkiye'nin kanayan yarası olduğunu belirten Çorum Baro Başkanı Altan Akpınar ise, "Her gün bu konuyla ilgili televizyonlardan haberler duyuyoruz. Çocuğun ve kadının istismarı konusunda hep yasal düzenlemelerden ve cezaların arttırılmasından bahsediliyor ama eğitimden bahsedilmiyor. Aslında çocuğun ve kadının cinsel istismarının engellenmesinin yolu eğitimdir. Bu sadece çocukların değil, ailelerin, çocuklarla temas eden tüm çalışanların, çocuk ile ilgili bu tür şeylere karar veren hakim ve savcıların, en baştan başlayarak eğitime tabi tutulması gerekiyor ve bunun çözülmesinin yolu da bence eğitimdir. Bu konuda en çok çalışan bizleriz. Çorum'da nerede böyle bir olay olursa direkt müdahale edip, davalara taraflık ediyoruz. Bütün illerde de bunun yapıldığından da eminim" şeklinde konuştu.

2 gün sürecek olan çalıştaya, Samsun Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Sinop Baro Başkanı Hicran Kandemir, Samsun Bölge İdare Mahkemesi üyeleri, hakimler, savcılar, kamu kurum il müdürleri, Karadeniz barolarının çocuk hakları komisyon üyeleri avukatlar ve stajyer avukatlar katıldı. - SAMSUN