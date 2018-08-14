Baro Başkanı Gürbüz: "Bu Müdahale Girişimini Topyekun Kenetlenerek Aşabiliriz"

Samsun Baro Başkanı Av. Kerami Gürbüz, Türkiye'nin verdiği ekonomik savaşa dikkat çekerek, "Bu kez askeri müdahale değil ekonomik müdahale söz konusu ve silah yerine döviz, altın kullanılıyor. Bu müdahale girişimini topyekun kenetlenerek aşabiliriz" dedi.

"Silah yerine döviz kullanılıyor"

Başkanı Av. Kerami Gürbüz, basın mensupları ile bir araya gelerek döviz artışını değerlendirdi. Şu an yaşanılanın normal bir ekonomik kriz olmadığına dikkat çeken Gürbüz, "Ekonominin normal seyrinde asla yaşanmaması gereken bir kriz, bugün bu ülkeye ve bu ülkenin insanına yaşatılıyor. Çünkü bazı güç odakları ekonomimizi spekülatif ataklarla yapay olarak doğal seyri dışına çekiyor, çekmeye zorluyor. Bu kez askeri müdahale değil ekonomik müdahale söz konusu ve silah yerine döviz, altın, borsa vs kullanılıyor" diye konuştu.

"Bu müdahale girişimini topyekun kenetlenerek aşabiliriz"

"Bu müdahale girişimini de topyekun birlikte hareket ederek ve millet olarak birbirimize kenetlenerek aşabiliriz" diyen Gürbüz şunları söyledi: "Böyle bir yangın ortamında hiçbir yurtsever, yangını çiklet çiğneyerek ve saçlarını tarayarak seyredemez. ve yine hiçbir yurtsever, böyle bir krizden memnuniyet ve sevinç duyamaz. Gün 'armudun sapı, üzümün çöpü' kavgasının verileceği gün değil bilakis teferruata boğulmadan birbirimizle kenetlenme günüdür. Nitekim bugün milletimizin hemen her ferdi bu anlayış ve inançla yapay olarak oluşturulmuş bu krize karşı ortak bir duruş sergilemektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ülkesiyle milletiyle güçlü bir devlettir. Bu kriz de elbirliğiyle, güç birliğiyle aşılacaktır." - SAMSUN