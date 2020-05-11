Baro Başkanı Gürbüz Avukatlık Kanunu'ndaki değişiklik çalışmalarını değerlendirdi
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Baro Başkanı Gürbüz Avukatlık Kanunu'ndaki değişiklik çalışmalarını değerlendirdi

Baro Başkanı Gürbüz Avukatlık Kanunu'ndaki değişiklik çalışmalarını değerlendirdi
11.05.2020 13:52 | Son Güncelleme: 11.05.2020 13:52

Samsun Barosu Başkanı Kerami Gürbüz, "TBB'deki delege sisteminde tüm baroların hakkaniyetli biçimde temsilini mümkün kılacak bir düzenleme yapılması yasanın temel gerekçesine de ruhuna da uygun olacak ve ayrıca avukatlar ve barolar olarak mesleki anlamda bugün her zamandan daha fazla...

Samsun Barosu Başkanı Kerami Gürbüz, "TBB'deki delege sisteminde tüm baroların hakkaniyetli biçimde temsilini mümkün kılacak bir düzenleme yapılması yasanın temel gerekçesine de ruhuna da uygun olacak ve ayrıca avukatlar ve barolar olarak mesleki anlamda bugün her zamandan daha fazla ihtiyaç duyduğumuz birliğe katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Gürbüz, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde Avukatlık Kanunu değişikliğiyle ilgili çalışmalar yapıldığını öğrendiklerini, yasa değişikliğine ilişkin somut bir teklif, tasarı metni bulunmamakla birlikte konuyla ilgili düşünce ve önerileri kamuoyunun bilgi ve değerlendirmesine sunduklarını belirtti.

TBB'nin veya baroların bölünmesi, parçalanması, dileyen avukatın kendi barosunu kurması gibi bir düzenlemenin kabul edilemez olduğunu belirten Gürbüz, şu görüşleri paylaştı:

"Dileyen kendi barosunu kurmaya kalkarsa kurulacak baroların tamamına yakını ideolojik veya etnik saiklerle kurulacaktır. Böyle bir ihtimal devletin temel güçlerinden yargının üç ayağından birinin kopartılması demektir. Avukatların barolara üye olma zorunluluğunun kaldırılması, mesleki disiplin ve düzenin tamamen ortadan kalkması, meslek etiğinin ve kalitesinin dibe vurması ve yargının kurucu unsurlarından olan avukatların itibarsızlaşması sonucunu doğuracaktır. Dolayısıyla buna yönelik bir düzenlemeyi kimsenin aklına bile getirmemesi gerekir."

TBB'deki delege sisteminde de tüm baroların hakkaniyetli biçimde temsilini mümkün kılacak bir düzenleme yapılması gerektiğini vurgulayan Gürbüz, şöyle devam etti:

"Böyle bir düzenleme baroların daha meslek odaklı çalışmalarını sağlayacak ve avukatlık hizmetinin kalitesi de artacaktır. Son yıllarda avukat sayısındaki olağanüstü artış nedeniyle bazı barolar çok daha kalabalıklaşmış bu da en kalabalık delegeye sahip birkaç baronun TBB'nin yönetiminde tek başlarına söz sahibi oldukları ve kalan baroların TBB nezdinde işlevsiz kaldığı/kalacağı bir sonuç doğurmuştur. Bu durum antidemokratiktir. Örgüt içi demokrasinin yok olması demektir. Kendi içinde demokratik olamayan bir meslek örgütünün ülkenin demokrasisine katkısı ne kadar olabilir ki?"

Kamuoyundaki algının aksine avukatların çok ciddi sosyoekonomik sorunları bulunduğuna işaret eden Baro Başkanı Gürbüz, avukatların mesleki ve sosyoekonomik sorunlarının önemli bir kısmının çözümlenebilmesi için de yasal düzenlemeye gerek olduğunu aktardı.

"Eğer Avukatlık Yasası'nda değişiklik yapılacak ise mutlaka avukatların mesleki ve ekonomik sorunlarının çözümlenmesine yönelik düzenlemeler değişiklik kapsamına alınmalıdır." ifadesinde bulunan Gürbüz, şunları kaydetti:

"Eğer yapılacak ise yasa değişikliği ile ilgili tüm süreç bu hassasiyete uygun bir biçimde yürütülmeli ve mutlaka ilgili taraflar ile istişare edilmeli bu konuda ilgili kurumların ve yasa koyucunun tek muhatabı TBB ve barolar olmalıdır."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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