Baro Başkanı Dursun'dan "Avukatlık Kanunu" tartışmalarına ilişkin açıklama
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Baro Başkanı Dursun'dan "Avukatlık Kanunu" tartışmalarına ilişkin açıklama

Kayseri Barosu Başkanı Cavit Dursun, "Avukatlık Kanunu" tartışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Baro Başkanı Dursun'dan
17.06.2020 15:55 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:55

Kayseri Barosu Başkanı Cavit Dursun, "Avukatlık Kanunu" tartışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Dursun, düzenlediği basın toplantısında, barolarla ilgili yapılması düşünülen değişikliklerin, Türkiye hakkında olumsuz algılara neden olacağını ileri sürdü.

Yapılması düşünülen değişikliklerin ülkeyi uluslararası hükümler ve sözleşmelerin dışında bırakacağını, bunun da Türkiye karşıtı tüm terör örgütleri ve yabancı devletler tarafından kullanılacağını öne süren Dursun, nisbi temsilin barolarda ve yargıda, kutuplaşma, kamplaşma, kavga, siyaset ve her türlü bölünmeyi kanuni olarak getireceğini savundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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