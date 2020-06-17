Baro Başkanı Dursun'dan "Avukatlık Kanunu" tartışmalarına ilişkin açıklama Kayseri Barosu Başkanı Cavit Dursun, "Avukatlık Kanunu" tartışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Kayseri Barosu Başkanı Cavit Dursun, "Avukatlık Kanunu" tartışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Dursun, düzenlediği basın toplantısında, barolarla ilgili yapılması düşünülen değişikliklerin, Türkiye hakkında olumsuz algılara neden olacağını ileri sürdü.

Yapılması düşünülen değişikliklerin ülkeyi uluslararası hükümler ve sözleşmelerin dışında bırakacağını, bunun da Türkiye karşıtı tüm terör örgütleri ve yabancı devletler tarafından kullanılacağını öne süren Dursun, nisbi temsilin barolarda ve yargıda, kutuplaşma, kamplaşma, kavga, siyaset ve her türlü bölünmeyi kanuni olarak getireceğini savundu.

Kaynak: AA