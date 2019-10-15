Baro Başkanı Coşkun'dan harekata destek açıklaması

15.10.2019 18:32

Uşak Barosu Başkanı Emin Coşkun, Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkanların ve savaş diyenlerin büyük bir yanılgı içinde olduğunu belirtti.

Coşkun, yaptığı yazılı açıklamada, harekatın terörle mücadele amaçlı meşru bir savunma operasyonu olduğunu anlatarak, "Bu hareketimize karşı çıkan, bu harekata savaş diyenler maalesef büyük bir yanılgı içindedirler." ifadelerini kullandı.

Savaşların iki egemen devlet arasında olduğunu, bu harekat ile terör örgütleriyle mücadele edildiğinin altını çizen Coşkun, şunları kaydetti:

"Biz bu harekatı ana vatanımızın güvenliğini sağlamak için yapıyoruz. Harekatın tam adı terör ile mücadeledir. Buna savaş derseniz bu PKK ağzı ile konuşmak olur. Kimse Türkiye'yi PKK ile aynı kefeye koyup yaptığımız bu operasyona savaş diyemez. Bu bir terör ile mücadele operasyonudur. Gördük ki, bir iki ülke haricinde dostumuz yoktur. Herkes bize köstek olaya çalışmaktadır ama bu harekat bizim için olmazsa olmaz niteliğindedir. Çünkü Fırat'ın doğusunda güvenli bölge kuramaz isek ileride öz yurdumuzun güvenliği tehlikeye düşecektir. Bu nedenle bu operasyon çok önemlidir. Şunu herkes bilmelidir ki, ülkemiz orayı işgal için gitmiyor, sadece kendi güvenliğimizi tesis etmek için gidiyor."

Coşkun, Mehmetçiğin gittiği her yere barışı, huzuru ve güvenliği de beraberinde götürdüğünü aktararak, "Uşak Barosu olarak kahraman Mehmetçiğimizin yanındaydık ve her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Başta İzmir barosu olmak üzere bazı barolar 'Savaşı durdurun' şekilde açıklama yapmışlardır. Biz bunu üzüntü ile izleyip, talihsiz beyanlar olarak nitelendiriyoruz. Bir ve beraber olmamız gereken bugünlerde içeride bu tür söylemleri tasvip etmiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA