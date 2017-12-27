Baro Başkanı Azade Ay, Başkanları Olağan Toplantısına Katıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce Baro Başkanı Av. Azade Ay, Baro Başkanları olağan toplantısına katıldı.



Düzce Baro Başkanı Avukat Azade Ay 696 sayılı KHK'nın tartışıldığı olağanüstü Baro Başkanları toplantısına katıldı. Azade Ay, yaptığı açıklama da ise toplantının oldukça verimli geçtiğini ortak metin birlikte hazırlanarak imza edildiğini ifade etti.



Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Metin Feyzioğlu başkanlığında Ankara'da olağanüstü toplanan baro başkanları yayınladıkları sonuç bildirgesinde 696 sayılı OHAL KHK'sı ile milli iradenin bir kez daha yok sayıldığını kaydederek, "OHAL derhal kaldırılmalıdır, 696 sayılı KHK derhal geri çekilmelidir" dedi. - DÜZCE