Baro Başkanı Av. Adem Aktürk, Adalet Bakanı Gül'ün Konuğu Oldu

Erzincan Baro Başkanı Av. Adem Aktürk, Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda gündeme ilişkin konular görüşüldü. Tokat, Samsun, Afyonkarahisar, Isparta, Mardin, Kastamonu illerinin baro başkanlarının da katıldığı toplantı hakkında yazılı bir basın açıklaması yapan Erzincan Baro Başkanı Av. Adem Aktürk açıklamasında;"Adalet Bakanlığı yetkililerinden aldığımız davet üzerine, Adalet Bakanımız Sayın Abdülhamit Gül ve bazı milletvekilleri ile Tokat, Samsun, Afyonkarahisar, Isparta, Mardin, Kastamonu Baro Başkanımızın da katılımıyla güncel konularla ilgili toplantı gerçekleştirdik.

Toplantıda Adalet Bakanımız Sayın Abdülhamit Gül ve diğer yetkililere; "TÜRK Milletinin yargıdaki varlığının; Barolar olduğunu, "Türkiye" ifadesinin kaldırılması düşüncesinin hatalı olacağını, terör sempatizanlarını sevindireceğini, avukatların Baroya kayıt zorunluluğunun kaldırılması, avukatların kendi barolarını kurabilmeleri gibi hususların adalet sistemi, hukuk devleti ve bağımsız savunmaya büyük zarar vereceği; bu durumun farklı oluşumlara, ayrışmalara neden olacağını, Baroların kamu ve kurumsal güvencesi olmadan, Avukatlık mesleğinin gerçekleştirilmesi mümkün olamayacağını; vatandaşların adalete erişimini zorlaştıracağını, hak arama özgürlüğü ve yargının kurucu unsuru olan savunmayı olumsuz yönde etkileyeceğini, Devlet mekanizması içindeki kurumlar, birlikler, meslek örgütleri kalıcı, bu birliklerin temsilcileri ve temsilci oldukları dönemde ifade ettikleri görüşleri geçici olduğunu, TBB'de tüm baroların eşit ve adil bir şekilde temsil edileceği seçim sistemi değişikliğini içerir yasal düzenleme ile sorunun giderilebileceğini, Barolarımızın gelirlerinden olan baro pul gelirinin azaltılması düşüncesinin, barolara ekonomik olarak çok zarar vereceğini, mesleki faaliyetlerinin sonlanmasına neden olacağını, Barolarda çalışan binlerce personelin maaş ödemelerini olumsuz olarak etkileyeceğini, işten çıkarmalara sebebiyet vereceğini ve bu durumunda ailelerinde büyük bir çöküşe neden olacağını, Basına yansıdığı şekilde yapılması düşünülen değişikliklerin fayda sağlamayacağı, düzenlemeden vazgeçilmesi gerektiği, Barosuz avukatın düşünülemeyeceğini belirterek meslektaşlarımızın sorunlarının giderilmesi ve ekonomik durumlarının iyileştirilmesine yönelik yasal düzenlemenin aciliyetinden söz ettik."

Yaklaşık 2 saatlik görüşme neticesinde, Adalet Bakanımızın da Avukat olması nedeni ile çok şeffaf ve yakın bir diyalog kurularak meslektaşlarımızın sıkıntılarını dile getirdik. Misafirperverliği adına Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül'e ve milletvekillerine teşekkür ederek desteklerini beklediğimizi ve uzlaşı ve diyaloğa açık olduğumuzu, mesleğimiz adına üzerimize düşeni yapacağımızı kendileriyle paylaştık. Görüşmede, Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül ve avukat kökenli milletvekillerimiz; 15 yıl üzeri kıdemi bulunan Avukatlara Yeşil Pasaport verilmesi, Avukatlık Sınavının getirilmesi, hukuk fakültelerinde kontenjan sınırlandırılması, silah ruhsat harcının lehe düzenlenmesi ve ilerleyen günlerde de Aile Avukatlığına ilişkin çalışmalar yapılmakta olduğu bizlere ifade etmişlerdir.

Gelinen süreçte iletişim yolların açık olduğu ve basında çıkan haberlerin ise çok net ve kesin olmadığı belirtilmişlerdir. Yetkili makamlarla yaptığımız görüşmeleri gerek öncesinde gerek sonrasında Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sayın Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ve bir kısım yönetim kurulu üyeleri ile paylaşarak iletişim yollarının açık olduğunu ve bu konuda çalışma yapılması gerektiği belirtilerek gelinen süreçte yapabileceklerimizi değerlendirdik.

Ayrıca TBB tarafından 24 Şubat 2018 tarihinde Ankara'da tüm avukatların katılımı ile yapılması düşünülen toplantının uzlaşı sürecine zarar vereceğini, siyasal söylemlere, provakatif eylemlere neden olabileceğini ve fayda sağlamayacağı bu nedenle iptal edilmesi gerektiğini birlik yetkililerine ileterek Erzincan Barosu Başkan ve yönetim kurulunun toplantıda yer almayacağını söyledik. Akabinde; 15.02.2018 günü Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül ile TBB Başkanımız Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, gündeme ilişkin olarak 1,5 saatlik görüşme yapmaları öncelikle bizleri mutlu etmiştir. Bakanlık ve yetkili makamlar ile iletişim kurularak yanlış anlaşılmaların giderileceğine olan inancımız tamdır. Biz Avukatların her zaman ilk düşüncesi diyalogdur. Diyalog ve iletişim ile çözülmeyecek sorun yoktur. Erzincan Barosu Başkanlığı için bu süreçte her zaman olduğu gibi iletişim esas olmuştur. Tüm bu değerlendirmeler ışığında, aklıselimin galip geleceğini ve yapılması muhtemel değişikliklerden dönüleceğini kanaatindeyiz" dedi. - ERZİNCAN