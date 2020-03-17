Baro Başkanı Aktürk'ten 18 Mart mesajı
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Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Güncel

Baro Başkanı Aktürk'ten 18 Mart mesajı

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü ve Şehitler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlandı.

17.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:44
Baro Başkanı Aktürk'ten 18 Mart mesajı

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü ve Şehitler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlandı.


Aktürk mesajında şu görüşlere yer verdi:


"Çanakkale Savaşı, Türk Milletinin çoluğuyla çocuğuyla vatanı, dini, namusu ve bayrağı için ölüme koştuğu en büyük zaferlerimizden biri, insanlık tarihinde eşine az rastlanır bir kahramanlık destanıdır. 18 Mart 1915, Türk tarihinde askeri ve siyasi başarı olmaktan öte inanç, azim ve yiğitlikle örülmüş bir destanın yaradılış tarihidir. Çanakkale, bin yıllık tarihimizin her anına damga vuran istiklal ve istikbalimiz konusundaki kararlılığımızın, iman gücünün, çok büyük fedakarlıklarla bir kez daha teyit edildiği yerdir. Çanakkale Zaferi; umudunu kaybetmiş bir Milletin inançla ve cesaretle, birbirine sarıldığı takdirde nasıl düştüğü yerden kalkabildiğinin sembolüdür. Çanakkale, bir Milletin bağımsızlığını yok etmeye yemin etmiş emperyalist Batının boğazın sularında boğulduğu yerdir. Çanakkale muharebeleri sırasında Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği, "Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum" emri ile birlikte kazanılan Çanakkale Zaferi; bağımsızlığımızı savunmak, yurt topraklarımızı korumak için yapılan kutsal savaşlardır. Türk bağımsızlık savaşının temelleri Çanakkale'nin sularında ve Conk Bayırı'nda atılmıştır.


Bu büyük destan, vatanının ve milletinin bekası için gözlerini kırpmadan canlarını vermeyi göze alan yüzbinlerce kahramanın eseridir. Anadolu'dan Ortadoğu'ya, Balkanlardan Kuzey Afrika'ya kadar kökeni, rengi ve meşrebi ne olursa olsun Mehmetçikler, aynı dava uğrunda Çanakkale'de bir araya gelmişler, aynı toprağa kanlarını akıtmışlardır.


Bunun için Mehmet Akif Ersoy, Çanakkale'de savaşan kahramanları Bedr'in aslanlarıyla mukayese etmiş, mezar taşı olarak başlarına Kabe'yi layık görmüştür.


"Çanakkale geçilmez" sözü Türk Milletinin bağımsızlık sloganıdır; vatanımızı işgal etmek isteyenlere bir hatırlatmadır.


Millet olarak büyük bir özverinin sonucu kazanılan tarihi zaferin onurunu ve gururunu daima yaşayacağız ve bizleri büyük bir millet yapan Çanakkale ruhunu her zaman koruyacağız. Vatanımız, Bayrağımız ve istiklalimiz uğruna canlarını feda eden kahramanlarımızı hiçbir zaman unutmayacağız. Çanakkale savaşlarının yıl dönümünde bizlere düşen en büyük görev; ülkemizin bölünmez bütünlüğünü, birlik ve beraberliğimizi daima korumak; bugün ülkemizi bölmek, birlik ve beraberliğimizi bozmak için fırsat kollayan iç ve dış mihraklara karşı yine aynı azim ve fedakarlıkla mücadelemize devam etmektir. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıldönümü vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanı uğruna canını feda eden tüm Şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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