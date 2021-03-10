Baro Başkanı Aktürk: "Miraç Kandilinin toplum hayatımızda çok özel bir önemi ve vazgeçilmez bir yeri vardır"
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Baro Başkanı Aktürk: "Miraç Kandilinin toplum hayatımızda çok özel bir önemi ve vazgeçilmez bir yeri vardır"

10.03.2021 09:02 | Son Güncelleme: 10.03.2021 09:06
Baro Başkanı Aktürk:

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "Miraç Kandilinin toplum hayatımızda çok özel bir önemi ve vazgeçilmez bir yeri vardır" dedi.

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "Miraç Kandilinin toplum hayatımızda çok özel bir önemi ve vazgeçilmez bir yeri vardır" dedi.

Başkan Aktürk, Miraç Kandili mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Rahmet ve mağfiretin bol bol verildiği kandiller durağı üç ayları içerisindeki kandillerden ikincisi olan Miraç Kandilini, 10 Mart Çarşamba gününü Perşembe gününe bağlayan gece idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşayacağız.

Miraç Hadisesi; Peygamber efendimizin, Allah'ın huzuruna kabul edildiği ve beş vakit namazın farz kılındığı mübarek bir andır. Kandillerin insanların kalplerini birbirine yaklaştıran, komşuluk, akrabalık, kardeşlik ve dayanışma duygularını artıran, ruh dünyalarının aydınlanmasına vesile olan çok özel geceler olduğunu; Miraç Kandilinin de bu anlamda, toplum hayatımızda çok özel bir önemi ve vazgeçilmez bir yeri vardır.

İnsanlarımızın, rabbimize daha derin bir şükür imkanı bulacağı bu özel gecede, muhabbetin, sohbetin, kaynaşmanın artmasını temenni ediyoruz. Milletimizin ve tüm İslam aleminin Miraç Kandilini tebrik ediyor; birlik ve beraberliğimize, sağlık, barış ve huzurumuza vesile olmasını temenni ediyorum." - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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