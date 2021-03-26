Baro Başkanı Aktürk: "Milletimizin ve tüm İslam âleminin Berat Kandilini tebrik ediyor"
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Baro Başkanı Aktürk: "Milletimizin ve tüm İslam âleminin Berat Kandilini tebrik ediyor"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Baro Başkanı Aktürk: 'Milletimizin ve tüm İslam âleminin Berat Kandilini tebrik ediyor'

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "Milletimizin ve tüm İslam aleminin Berat Kandilini tebrik ediyor" dedi.

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "Milletimizin ve tüm İslam aleminin Berat Kandilini tebrik ediyor" dedi.

Başkan Aktürk, mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Rahmet ve mağfiretin bol bol verildiği kandiller durağı üç aylar içerisindeki kandillerden üçüncüsü olan Berat Kandilini, 27 Mart Cumartesi akşamını 28 Mart Pazar gününe bağlayan gece idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşayacağız.

Ramazan'ın müjdecisi olan Berat Kandili; İslam aleminin sınırsız af ve merhamet sahibi olan yüce Allah'a sığınarak günahlardan arındıkları, ilahi lütuf ve bereketlere eriştikleri, dua kapılarının en açık olduğu müstesna zamanlardan biridir.

Kandiller; insanların kalplerini birbirine yaklaştıran, komşuluk, akrabalık, kardeşlik ve dayanışma duygularını artıran, ruh dünyalarının aydınlanmasına vesile olan çok özel gecelerdir; Berat Kandilinin de bu anlamda, toplum hayatımızda çok özel bir önemi ve vazgeçilmez bir yeri vardır. İnsanlarımızın, şükür imkanı bulacağı bu özel gecede, muhabbetin, sohbetin, kaynaşmanın artmasını temenni ediyoruz. Milletimizin ve tüm İslam aleminin Berat Kandilini tebrik ediyor; birlik ve beraberliğimize, sağlık, barış ve huzurumuza vesile olmasını temenni ediyoruz." - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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