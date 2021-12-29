Baro Başkanı Aktürk: "Kadına yönelik şiddet insanlığa ihanettir, zalimlikten ötedir"

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, "Kadına yönelik şiddet insanlığa ihanettir, zalimlikten ötedir" dedi.

Aktürk, Erzincan'da meydana gelen Ayşegül öğretmenin erkek kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürülmesi ve sağlık çalışanlarına yönelik gerçekleşen saldırı olaylarını kınayarak, şu açıklamada bulundu:

"27 Aralık 2021 tarihinde, memleketimizden gelen acı haberler hepimizi kahretti. Gaziantep'in Nizip ilçesinde sınıf öğretmeni olarak görev yapan Ayşegül Taşkın bir süredir psikolojik sorunlar yaşayan kardeşi tarafından kalbinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak hayatını kaybetti.

E.Ş. tarafından Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapmakta olan kadın hekim S.Y., tıbbi sekreter A.E. ve güvenlik görevlisi B.K.A' ya karşı silahla tehdit ve kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama suçları işlendi.

Kadına karşı işlenen tüm suçları lanetliyoruz. Kadın cinayetleri ve şiddet olayları artık toplumun çok büyük bir yarası haline geldi.

Kadına yönelik şiddete son vermek için kadın erkek birlikte mücadele vermelidir. Bu canilerin ve işledikleri bu rezil cinayetlerin, saldırıların bizim yaşantımızda yeri ve bahanesi yoktur, olamaz.

Kadına yönelik şiddet hiç bir gerekçe ile meşrulaştırılamaz. Dün olduğu gibi bugün de; İlimizde ve ülkemizin her yerinde, kadının insan haklarının ihlaline yol açan her türlü davranışın, tutumun, karşısında olmaya devam ederek, kadına karşı şiddetin tamamıyla ortadan kaldırılmasına yönelik politikaların ortaya konulması mücadelemizi kararlıkla sürdüreceğiz.

Erzincan Barosu olarak, şiddete hayır demeye ve şiddetin karşısında olmaya devam edeceğiz. Davaların takipçisi olacak, bir daha asla yaşamak istemediğimiz kadına şiddetin son bulması için ne gerekiyorsa yapacağız. Öğretmen Ayşegül Taşkın'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, arkadaşlarına, sevenlerine sabır diliyoruz.

Şiddete uğrayan sağlık çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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