Baro Başkanı Aktürk, Feyzioğlu'nu Ziyaret Etti

Erzincan'da Ekim ayında gerçekleşen Olağan Genel Kurul ve seçimlerinin ardından göreve yeniden seçilen Erzincan Baro Başkanı Av. Adem Aktürk; Baro Başkan Yardımcısı Av. Sinan Aslan ve Yönetim Kurulu Üyesi Av. Abdülkadir Erem ile birlikte Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu'nu başkanlık makamında ziyaret etti.

Yapılan ziyarette; meslek sorunları, güncel hukuki meseleler ve birlikte yapabilecek etkinliklerle alakalı görüş alışverişinde bulunuldu. Yeni İdari Bina toplantının ana gündemini oluşturdu. Baro Başkanı Av. Adem Aktürk, yeni idari binanın alımı, teftişi ve eksikliklerin giderilmesi hususunda destekleri nedeniyle Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu'na teşekkürlerini iletti. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti paylaşarak Türkiye'nin bir çok ilinde barolara ve avukatlara yönelik hizmet binalarının TBB tarafından yapıldığını, Erzincan'a da tüm ihtiyaçları giderecek güzel bir hizmet binası kazandırdıklarını, eksikliklerin giderilmesi hususun da desteklerinin devam edeceğini ifade etti. Görüşmede,TBB Yönetim Kurulu Üyesi Av. Gültekin Uzunalioğlu'da hazır bulundu. Erzincan Barosu Başkanı Av. Adem Aktürk, gösterdikleri hassasiyet ve misafirperverlik nedeniyle TBB Başkanı Av.Metin Feyzioğlu'na ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Baro Başkanı Av. Adem Aktürk tarafından Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu'na Erzincan'a özel el emeği ile yapılan bakırdan tepsi ve fincan takımı hediye edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA