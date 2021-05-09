Baro Başkanı Aktürk: "Bütün annelerimizin Anneler Gününü gönülden tebrik ediyorum"

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, Anneler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayarak, "Bütün annelerimizin Anneler Gününü gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, Anneler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayarak, "Bütün annelerimizin Anneler Gününü gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Başkan Aktürk, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Varlığımızı borçlu olduğumuz, hoşgörü, şefkat ve özveri kaynağımız kıymetli annelerimizin; bu özel günlerini, sevgi ve saygı duygularıyla yoğunlaşarak kutlayacağız. Annelerimiz, bizi millet yapan değerlerin her birimizde hayat bulmasında, yaşatılmasında en çok payı olan, aile ve toplum hayatının temel direğidir. Bu anlamlı günde, kalbimiz; bitmek bilmeyen sabrın, affediciliğin, fedakarlığın, karşılıksız sevgi ve saygının en temiz hali annelerimiz için çarpacaktır.

Bizleri canından, ruhundan, özünden bir parça olarak gören ve tüm hayatını bizim hayatımızın daha iyi olması için harcayan annelerimizin hakkını asla ödeyemeyiz. Bizim için annelerin mutluluğu, annelerin huzuru, annelerin yüzlerinin gülmesi her şeyin üzerindedir. Annelerimizin hayat şartlarının daha da iyileştirilmesi için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimizin bilinmesini isteriz. Annelik; dünyanın en yüce, en kutsal vazifelerinden biri, anne sevgisi; sevgilerin en güzeli ve en yücesi, anneler ise; iyiliği en çok hak eden varlıklardır. Sevgili Peygamberimiz, "Cennet, annelerin ayakların altındadır." diyerek, anneliğin ne kadar kutsal ne kadar mübarek olduğunu ifade etmiştir.

Bu bakımdan, bu anlamlı günde, annelerimizi mutlu etmek, annelerimizin yüreklerini sevgiyle doyurmak, onların ilgisine layık olmak hepimiz için asli bir görev olmalıdır. Hasta olan annelerimize acil şifa diliyoruz. Ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. Yüreğinde evlat acısı taşıyan, evladını teröre kurban vermiş Şehit annelerine sabırlar diliyor, ellerinden öpüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor; dünyanın bütün annelerine sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyoruz." - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı