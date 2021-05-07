Baro Başkanı Aktürk: "Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni idrak etmenin coşku ve heyecanını yaşıyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Baro Başkanı Aktürk: "Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni idrak etmenin coşku ve heyecanını yaşıyoruz"

Baro Başkanı Aktürk: 'Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni idrak etmenin coşku ve heyecanını yaşıyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, Kadir Gecesi dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, Kadir Gecesi dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Aktürk mesajında, "Birlik, dayanışma ve kardeşlik duygularımızın daha da yoğunlaştığı mübarek Ramazan-ı Şerif'in son günlerine yaklaşırken Kadir Gecesi'ni idrak etmenin coşku ve heyecanını yaşıyoruz. Kadir Gecesi, alemlere rahmet olarak gönderilen Kur'an-ı Kerim'in yeryüzüne indirildiği gün olması bakımından kutsal bir öneme sahip olup bin aydan daha hayırlı bir gecedir.

Bu mübarek gece, manevi huzurumuzun artması için eşsiz bir imkan ve fırsat sunmaktadır. Onun için bu mübarek gecenin hepimizin kalplerine ışık saçmasını, vicdanlarımızı aydınlatmasını ümit ederim. Ramazanla zirveye çıkan kardeşliğimizin ve bizi birbirimize bağlayan güzel duyguların daim olmasını diliyorum. Millet olarak zor bir dönemden geçtiğimiz bu günlerde, salgının sona ermesi ve hastaların şifa bulması, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesi için dua etmeli, tüm terör odaklarına karşı Milletimizin ve Devletimizin yanında olmalıyız. Milletimizin ve tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor; bin aydan daha hayırlı olan rahmet ve mağfiret gecesinin, birlik ve beraberliğimize, barış ve huzurumuza vesile olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yaz mevsimiyle birlikte Erzincan'da 7 kişi kene ısırması sonucu hastanelik oldu
Yaz mevsimiyle birlikte Erzincan'da 7 kişi kene ısırması sonucu hastanelik oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Koca
Magazin Alişan Hülya Avşar Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Cyle Larin Mesut Özil Gökhan Töre Bülent Uygun Ali Tandoğan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Baro Başkanı Aktürk: "Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni idrak etmenin coşku ve heyecanını yaşıyoruz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 09:26:55. #1.15#

title