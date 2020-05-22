Baro Başkanı Adem Aktürk: "Mübarek Ramazan Bayramını gönülden tebrik ediyorum" Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Aktürk, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir Ramazan ayını daha geride bırakmanın hüznünü; bayrama kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Bir ay boyunca kardeşlik iklimini, dayanışmayı, kaynaşmayı, yardımlaşmayı hep birlikte yaşadık. Bayramlar; zorluklar içinde olan herkese ulaşmak, olanların ihtiyaçlarını gidermek, yetimlerin başlarını okşamak, sevinçlerle birlikte acıları da paylaşabilmek adına vesiledir. Bayramlar; toplumsal barışın, birlik ve beraberliğinin sağlanması, dargınların barıştırılması; birbirimize olan sevgimizi, saygımızı göstermek için önemli günlerdir.

Her zamankinden çok daha fazla kucaklaşmaya, sarılmaya, dayanışmaya ihtiyacımız var. Millet olarak zor bir dönemden geçtiğimiz bu günlerde; birlik ve beraberliğimizin güçlenmesi için dua etmeli, tüm terör odaklarına karşı Milletimizin ve Devletimizin yanında olmalıyız. Bayramı bunun için bir fırsat olarak görmeliyiz. Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan acıların sona ermesini temenni ediyorum.

Bayrama buruk giren yetimleri, öksüzleri, şehit evlatlarını unutmamalı; onları sevindirmeyi, bayram sevincimizi onlarla paylaşmayı ihmal etmemeliyiz. Bayram dolayısıyla, Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları Cennet, Ruhları Şad olsun.

Milletimizin ve tüm İslam Aleminin Mübarek Ramazan Bayramını en içten dileklerimizle tebrik ediyor; birlik ve beraberliğimize, barış ve huzurumuza vesile olmasını temenni ediyoruz." - ERZİNCAN

Kaynak: İHA