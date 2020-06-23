Baro Bas¸kanları Ankara Giris¸inde Polis Tarafından Durduruldu
Hükümetin baroların yapısını değiştirecek yeni yasal düzenlemeden vazgeçmemesi üzerine Cuma günü, Ankara'ya yürüyüş başlatan Baro başkanları bu sabah Ankara girişinde polis müdahalesiyle karşılaştı.
23.06.2020 09:45 | Son Güncelleme: 23.06.2020 09:55
Hükümetin baroların yapısını değiştirecek yeni yasal düzenlemeden vazgeçmemesi üzerine Cuma günü, Ankara'ya yürüyüş başlatan Baro başkanları bu sabah Ankara girişinde polis müdahalesiyle karşılaştı
Kaynak: DailyMotion.com