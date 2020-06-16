Baro Bahçe açıldı
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Baro Bahçe açıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Barosu ve Bayraklı Belediyesinin işbirliği ile hizmete alınan Baro Bahçe'nin açılış törenine katıldı.

Baro Bahçe açıldı
16.06.2020 16:17 | Son Güncelleme: 16.06.2020 16:21

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Barosu ve Bayraklı Belediyesinin işbirliği ile hizmete alınan Baro Bahçe'nin açılış törenine katıldı. Törende konuşan Başkan Soyer, "Dilerim yeni yapılacak yasal düzenleme barolara zarar verecek bir içeriğe sahip olmaz. Çünkü savunmayı zayıflatmak halkımızın özgürlük ve adalet talebini güvencesiz kılmaya sebep olur. Savunma güçlüyse adalet terazisi doğru işler" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bayraklı Belediyesi ve İzmir Barosunun hayata geçirdiği Baro Bahçe'nin açılışına katıldı. Bayraklı Zeki Müren Parkı'ndaki Baro Bahçe'nin açılış töreninde konuşan Başkan Soyer, "Toplumun çoğulcu, katılımcı, demokratik bir yapıya kavuşması için meslek örgütlerinin katkıları yadsınamaz. İzmir Barosu yargı bağımsızlığı, güçler ayrılığı, demokrasi, insan hakları ve cumhuriyetin temsil ettiği tüm değerlerin savunulmasında İzmir ve ülkemizde öncü katkılar sunan bir meslek örgütüdür. Dilerim yeni yapılacak yasal düzenleme baroların bu yapısına zarar verecek bir içeriğe sahip olmaz. Çünkü savunmayı zayıflatmak halkımızın özgürlük ve adalet talebini güvencesiz kılmaya sebep olur. Savunma güçlüyse adalet terazisi doğru işler" diye konuştu.

"Baromuzun yanında olacağız"

İzmir Barosu ile birlikte böyle bir tesisi faaliyete geçirmekten memnuniyet duyduğunu dile getiren Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Baromuzun ihtiyaç duyduğu bir tesisi adliye çalışanlarına ve tüm İzmir halkına kazandırmış olduk. Bundan sonraki tüm süreçte baromuzla birlikte hareket ederek sonuna kadar baromuzun yanında olacağız" ifadelerini kullandı. İzmir Barosu Başkanı Avukat Özkan Yücel ise konuşmasına İzmir'i insan haklarının başkenti yapmak için sonuna kadar mücadele edeceğine söz vererek başladı. Yücel "İzmir'i tüm yurttaşların hak ettiği şekilde yaşayacağı bir kent haline getirme konusunda elimizi taşın altına koyacağız. Uzun süredir hayalini kurduğumuz bu tesiste, meslektaşlarım ve tüm İzmirliler güvenli ve keyifli bir şekilde zaman geçirebilecekler. Baro Bahçe, herkesin ihtiyacına cevap verecek şekilde kaliteli bir hizmet sunacak" ifadelerini kullandı.

Açılış törenine ayrıca Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, İzmir Barosu Başkanı Avukat Özkan Yücel, Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Murat Koçak, CHP Bayraklı İlçe Sekreteri Kemal Kaygül, CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Ozan Uyan ve CHP Bayraklı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tolga Perişan katıldı. Baro Bahçe, adliye çalışanlarının ve tüm İzmirlilerin kullanımına açık bir mekan olarak hizmet verecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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