Barlar Sokağı 22 ay sonra eski günlerine dönüyor
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Barlar Sokağı 22 ay sonra eski günlerine dönüyor

Barlar Sokağı 22 ay sonra eski günlerine dönüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Türkiye'nin en gözde turizm merkezlerinden biri olan, denizi ve muhteşem doğasının yanı sıra eğlence sektörü ile de iddialı bir kent olan Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Barlar Sokağı 22 ay sonra eski günlerine dönüyor.

Türkiye'nin en gözde turizm merkezlerinden biri olan, denizi ve muhteşem doğasının yanı sıra eğlence sektörü ile de iddialı bir kent olan Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Barlar Sokağı 22 ay sonra eski günlerine dönüyor.

Bugün itibari ile başlayan yeni normalleşme sürecinde ülke genelinde birçok yerde olduğu gibi Marmaris Barlar Sokağı'nda da hareketlilik yaşanıyor. Gece yarısına kadar müzik yayını yapılabilecek mekanlar gelecek olan müşterilerini beklemeye başladı. Barlar Sokağı'ndaki mekan işletmecisi Halil Taş, "Alınan yeni karar bizleri sevindirdi. Tabi ki buna da şükür diyoruz ancak gece 12'de müziğin kapanması bizi çok etkileyecek. Burası turizm bölgesi, yetkililer lütfen buralar için özel bir ayarlama yaparsa uygun olur" dedi. Eğlence mekanı sahibi Kamil Issı ise, "Sonunda nihayet açılıyoruz. Ben dünyaya insanları eğlendirmek için geldim. Biz işletme olarak tüm kurallara uyuyoruz. Masalarımızın mesafesi, dezenfektanlarımız maskelerimiz hep hazır haldeyiz. Devlet büyüklerimize sesleniyorum saat kısıtlaması konusunda turizm bölgelerine bir esneklik yapılsın" diye konuştu.

Saat 21.00 itibari ile kapılarını açan eğlence mekanları gece 24.00'da müziği kapatıp ruhsatlarında belirtilen saatlere kadar açık kalabilecekler. - MUĞLA

Barlar Sokağı 22 ay sonra eski günlerine dönüyor
Barlar Sokağı 22 ay sonra eski günlerine dönüyor
Barlar Sokağı 22 ay sonra eski günlerine dönüyor
Barlar Sokağı 22 ay sonra eski günlerine dönüyor
Barlar Sokağı 22 ay sonra eski günlerine dönüyor
Barlar Sokağı 22 ay sonra eski günlerine dönüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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