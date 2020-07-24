Barlak: "24 Temmuz bir dönüm noktasıdır"
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Barlak: "24 Temmuz bir dönüm noktasıdır"

Erzurum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Barlak, basında sansürün kaldırılışının yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, "Tüm meslektaşlarımın basın bayramını kutlarım" dedi.

Barlak:
24.07.2020 12:12 | Son Güncelleme: 24.07.2020 12:22

Erzurum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Barlak, basında sansürün kaldırılışının yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, "Tüm meslektaşlarımın basın bayramını kutlarım" dedi.

Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde çıkan gazetelerin sansür memurları tarafından kontrol edildikten sonra yayımlandığını hatırlatan Barlak, "24 Temmuz 1908 tarihinde İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra bu uygulamaya son verilmesi 'sansürün kaldırılması' olarak adlandırılmış ve 24 Temmuz tarihi, Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kutlanmaya başlanmıştır. Basın bir ülkenin gelişmişliğinin yüzüdür. Halkı bilgilendirme, bilinçlendirme ve kamuoyunda gerekli hassasiyetleri oluşturma noktasında önemli bir görev yürüten gazeteci arkadaşlarımızın çalışmalarını yürütebilmesi basın özgürlüğüne bağlıdır. 24 Temmuz tarihi işte bunun sağlandığı önemli bir gündür. Basın meslek ilkeleri doğrultusunda ilkeli, tarafsız, sorumlu ve bilinçli gazetecilik anlayışıyla görev yapan tüm meslektaşlarımın basın bayramını kutluyor, aramızdan ayrılan arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum." dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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