Bariyerlerin Saplandığı Otomobilden Yaralı Kurtuldu
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bariyerlerin saplanmasıyla hurdaya dönen otomobilin sürücüsü kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bariyerlerin saplanmasıyla hurdaya dönen otomobilin sürücüsü kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.
Alınan bilgiye göre, Ali Ö. (44) yönetimindeki 16 GF 124 plakalı otomobil, Yalova-Bursa kara yolu, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu girişindeki Karsak kavşağında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Parçalanan bariyerlerin saplanmasıyla hurdaya dönen aracın sürücüsü hafif yaralandı.
Çevredeki diğer sürücüler tarafından araçtan çıkarılan Ali Ö, 112 Acil Servis ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücünün, 185 promil alkollü olduğu öğrenildi.