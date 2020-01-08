Bariyerleri aşıp su kanalı üstünde askıda kalan kamyonetteki 2 kişi yaralandı
Haberler » Güncel » Bariyerleri aşıp su kanalı üstünde askıda kalan kamyonetteki 2 kişi yaralandı - Haber

Bariyerleri aşıp su kanalı üstünde askıda kalan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

Karabük'te, kontrolden çıkarak bariyerleri parçaladıktan sonra su kanalı üzerinde askıda kalan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

08.01.2020 18:27 | Son Güncelleme: 08.01.2020 18:29
Bariyerleri aşıp su kanalı üstünde askıda kalan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

'te, kontrolden çıkarak bariyerleri parçaladıktan sonra su kanalı üzerinde askıda kalan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

R.B. yönetimindeki 35 TVU 62 plakalı kamyonet, Aydınlık Evler Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarptı.

Kazada, bariyerleri de parçalayarak yaklaşık 2 metrelik su kanalının üzerinde askıda kalan kamyonetteki sürücü ve beraberindeki N.K. yaralandı.

Yoldan geçen sürücülerin vermesiyle olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin 30 dakikalık çalışması sonucunda çıkartılarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bariyerleri aşıp su kanalı üstünde askıda kalan kamyonetteki 2 kişi yaralandı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler