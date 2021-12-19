BARİYERLERİ AŞIP ŞARAMPOLE UÇAN TIR'IN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
KÜTAHYA'da etkili olan kar yağı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, bariyerleri aşıp şarampole uçtu.
KÜTAHYA (DHA) - KÜTAHYA'da etkili olan kar yağı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, bariyerleri aşıp şarampole uçtu. Kazada TIR sürücüsü yaralandı.
Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolu 12'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ögrenilemeyen 27 VH 101 plakalı TIR, kontrolden çıktı. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda bariyerleri çarparak aşan TIR, şarampole uçtu. Kazada TIR sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.