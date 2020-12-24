Bariyerleri aşıp şarampole uçan araçtan burnu bile kanamadan çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bariyerleri aşıp şarampole uçan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

24.12.2020 21:21 | Son Güncelleme: 24.12.2020 21:25
Bariyerleri aşıp şarampole uçan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bariyerleri aşarak şarampole uçan araçtan sürücü, burnu bile kanamadan kurtuldu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bariyerleri aşarak şarampole uçan araçtan sürücü, burnu bile kanamadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde meydana Kocaseyit Havalimanı yakınlarında meydana geldi. Ş.G. idaresindeki Renault marka 26 NE 491 plakalı araç Burhaniye istikametine giderken henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere çarptıktan sonra zeytinlik alana uçtu. Kaza nedeniyle bölgeye Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye ekipleri de müdahale etti. Kazada sürücü yara almadan kurtuldu. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Mustafa Destici Süreyya Sadi Bilgiç Selahattin Demirtaş
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Birkan Sokullu Farah Zeynep Abdullah
Spor Mustafa Er Arda Turan Fatih Terim Samet Aybaba Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Türk Hakem İngiltere Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bariyerleri aşıp şarampole uçan araçtan burnu bile kanamadan çıktı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 21:28:24. #1.15#
title