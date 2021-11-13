ZONGULDAK (İHA) - Bariyerlere çarpıp 150 metre sürüklenerek takla atan otomobilde 5 kişi yaralandı...O anlar kamerada

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Tavan üzerinde 150 metre sürüklenen aracın içinde bulunan 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anı yol üzerinde bulunan bir evin kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza saat 19.30 sıralarında Alaplı Ölüce Karayolu Akçakoca istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İbrahim C. idaresindeki 67 ACF 251 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarparak takla attı. Çarpmanın etkisiyle ters dönen otomobil 150 metre boyunca sürüklenerek yol kenarındaki arazide durabildi. Feci kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü İbrahim C.i le otomobilin içinde bulunan aynı aileden S.C. (35), R.C.(4), R.C (7), R.C. (9). yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, vatandaşlar tarafından araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansa alınan yaralı sürücü tedavi edilmek üzere Ereğli'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kaza sonrasında yol üzerinde jandarma güvenliği sağlarken, ekiplerin incelemelerinin ardından otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Yüksel - Son Dakika Haberleri

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