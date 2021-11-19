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Bariyerlere çarparak durabildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bariyerlere çarparak durabildi

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarparak durabildi.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarparak durabildi.

Edinilen bilgiye göre kaza öğlen saatlerinde Ilıksu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Şans eseri kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Öte yandan Kozlu Belediyesi itfaiye ekipleri ise aracın yangın riskine karşı araçta önlem aldı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürerken, araç çekici yardımıyla yoldan çekildi. - ZONGULDAK

Bariyerlere çarparak durabildi

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