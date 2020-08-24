Bariyerlere çarpan traktör devrildi: 2 yaralı Bariyerlere çarpan traktör devrildi: 2 yaralı Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör bariyerlere çarparak devrildi, 2 kişi yaralandı.

Bariyerlere çarpan traktör devrildi: 2 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör bariyerlere çarparak devrildi, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Güney Çevre Yolu Tadım köyü rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ş.D. idaresindeki 23 ABH 292 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yan yattı. Kazada traktörde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İHA