Bariyerlere Çarpan Tırın Kasasındaki 10 Hayvan Telef Oldu

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde köprü bariyerlerine çarpan tırın kasasındaki büyükbaş hayvanlardan 10'u telef oldu.

Sürücüsü öğrenilemeyen 41 VG 230 plakalı tır, D-100 karayolu Akıncılar ilçesi Kum Ocağı mevkisinde kontrolden çıkarak köprü bariyerlerine çarptı.

Kazada, araç kasasında bulunan büyükbaş hayvanlardan 10'u telef oldu. Kazanın ardından kasadan kaçan bazı hayvanlar ise yakınlarda bulunan ahırlara götürüldü.

Tır ise yaklaşık 4 saatlik çalışma sonrası çekici yardımıyla bariyerlerden kurtarıldı.