Bariyerlere çarpan TIR, otoyolu kapattı
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Bariyerlere çarpan TIR, otoyolu kapattı

09.01.2021 00:10 | Son Güncelleme: 09.01.2021 00:19
Bariyerlere çarpan TIR, otoyolu kapattı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan TIR, önce bariyerlere, ardından da otomobile çarptı.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan TIR, önce bariyerlere, ardından da otomobile çarptı. TEM Otoyolu Ankara yönü ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. 

Kaza, saat 22.30 sıralarında TEM Otoyolu Kartepe Acısu mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Yaşar Sarıyer yönetimindeki 06 CCD 512 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere, ardından da savrularak Hidayet Çakmak yönetimindeki 34 CES 751 plakalı otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken, TIR'ın yolu kapatması sonucu TEM Otoyolu Ankara yönü ulaşıma kapandı, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Ulaşım bir süre dinlenme tesisi içerisinden sağlanırken, kaza yapan araçların çekici ile kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Bariyerlere çarpan TIR, otoyolu kapattı
Bariyerlere çarpan TIR, otoyolu kapattı
Bariyerlere çarpan TIR, otoyolu kapattı
Bariyerlere çarpan TIR, otoyolu kapattı
Bariyerlere çarpan TIR, otoyolu kapattı
Bariyerlere çarpan TIR, otoyolu kapattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU

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