Bariyerlere Çarpan Sürücü Şoka Girip Yüz Metrelik Köprüden Atladı! O Anlar Kamerada

Rusya'nın Soçi kentindeki bir köprü üzerinde seyir halindeyken bariyerlere çarpan sürücü, arabadan inip kendisini köprüden aşağı attı.

ÖNCE BARİYERLERE ÇARPTI, SONRA KENDİNİ KÖPRÜDEN AŞAĞI ATTI

Rusya'nın Soçi kentinden Soçi'den Krasnodar yönüne ilerlerken 35 yaşındaki Alexei L. Seyir halindeyken bir köprü üzerindeki bariyerlere çarptı. Kaza sonrası şoka giren sürücü yolda ilerleyen diğer sürücülerin bakışları arasında kendisini köprüden aşağı attı.

100 METREDEN ATLAYAN GENÇ YAŞAMINI YİTİRDİ

Bariyerlere yapışan kapıyı açamayan sürücü, aracın penceresinden çıkarak doğrudan köprünün korkuluklarına yöneldi. Koşarak bariyerlere ulaşan sürücü kendisini yaklaşık 100 metreden aşağıya bıraktı. Sürücü yaşamını yitirirken diğer sürücülerden bazıları yaşananları cep telefonları ile çekip sosyal medyada paylaştı. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.