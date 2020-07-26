Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü Fırat Demir (27) hayatını kaybetti.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü Fırat Demir (27) hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde İzmir Çevreyolu Karşıyaka istikameti Onur Mahallesi ayrımında meydana geldi. Fırat Demir, kullandığı 34 DYG 19 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve Acil Kurtarma Sağlık ekipleri (AKS 110) sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan Demir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.Demir'in cesedi AKS 110 ekipleri tarafından sıkıştığı yerden güçlükle çıkartıldı. Savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerin ardından Demir'in cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA