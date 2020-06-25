Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü, ailesinden 4 kişi ağır yaralı
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Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü, ailesinden 4 kişi ağır yaralı

Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü, ailesinden 4 kişi ağır yaralıKAYSERİ'de, kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada, sürücü Halim Ataman (34) yaşamını yitirdi, aynı aileden 1'i çocuk 4 kişi ağır yaralandı.

25.06.2020 12:21 | Son Güncelleme: 25.06.2020 12:33

Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü, ailesinden 4 kişi ağır yaralı

KAYSERİ'de, kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada, sürücü Halim Ataman (34) yaşamını yitirdi, aynı aileden 1'i çocuk 4 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında, Kayseri- Ankara yolunun 25'inci kilometresi Beydeğirmeni mevkisinde meydana geldi. Halim Ataman'ın kullandığı 16 AAJ 872 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Halim Ataman, hayatını kaybederken, otomobildeki Hatice Nur (34), Yusuf Sami (5), Ebru (29) ve Fatih (36) Ataman yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleleri yapılan 4 yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun kritik olduğu öğrenilirken, polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü, ailesinden 4 kişi ağır yaralı

Kaynak: DHA

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