Bariyerlere Çarpan Otomobilin Sürücüsü Öldü
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ali Küçük'ün (45) kullandığı 61 BK 574 plakalı otomobil, Samsun-Ordu karayolu Kirazlık mevkisinde kontrolden çıkarak yolun sağındaki bariyerlere çarptı. Savrulan otomobil orta refüje çıkarak durabildi.
Kazada araçta sıkışan sürücü, itfaiye ve polislerce bulunduğu yerden çıkarıldı.
Olay yerine çağrılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Küçük, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza sebebiyle bir süre aksayan trafik, kazaya karışan aracın çekilip yolun temizlenmesinin ardından normale döndü.