Bariyerlere Çarpan Otomobilin Sürücüsü Öldü

Bariyerlere Çarpan Otomobilin Sürücüsü Öldü

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Bariyerlere Çarpan Otomobilin Sürücüsü Öldü

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ali Küçük'ün (45) kullandığı 61 BK 574 plakalı otomobil, Samsun-Ordu karayolu Kirazlık mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı, ardından refüje çıktı.

Kazada araçta sıkışan sürücü, itfaiye ve polis ekiplerince çıkarıldı.

Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Küçük, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle karayolunda trafik akışı bir süre aksadı.

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