Bariyerlere çarpan otomobilin sürücü hayatını kaybetti
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Bariyerlere çarpan otomobilin sürücü hayatını kaybetti

İzmir'in Bayraklı ilçesinde otomobiliyle otoyoldaki bariyerlere çarpan sürücü, öldü.

26.07.2020 04:48 | Son Güncelleme: 26.07.2020 04:51

İzmir'in Bayraklı ilçesinde otomobiliyle otoyoldaki bariyerlere çarpan sürücü, öldü.

Alınan bilgiye göre, Fırat Demir idaresindeki 34 DYG 19 plakalı otomobil, İzmir Çevreyolu Karşıyaka istikametinde Bayraklı Tünellerini geçtikten sonra Onur Mahallesi yol ayrımında bariyerlere çarptı.

Kazada hayatını kaybeden Demir'in cenazesi sıkıştığı araç içinden itfaiye ekiplerince çıkarılarak İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bariyerlere çarpan otomobil de yine itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kaldırıldı.

Bariyerlere çarpan otomobilin sürücü hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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