Bariyerlere çarpan otomobildeki aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

09.08.2019 01:13

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada, aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde İzmir- İstanbul Otoyolu İğdecikaltı mevkiinde meydana geldi. Muğla'nın Milas ilçesinden Bursa'nın Gemlik ilçesine asker ziyareti için yola çıkan Necmettin Karacan (38) yönetimindeki 48 KF 283 plakalı otomobil, İzmir yönünden İstanbul istikametine seyir halinde olduğu sırada, sürücü Karacan yol üzerindeki servis alanına girmek istedi. Otomobil, sürücüsünün bilinmeyen nedenle direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücü Necmettin Karacan ile otomobildeki Behiye Alakaş Karacan(40), Recep Alakaş (65), Emir Can Olpak (19) ve Melik Küçük (22) ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerini bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Necmettin Karacan, Behiye Alakaş Karacan ve Recep Alakaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar Emir Can Olpak ve Melih Küçük ise ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA