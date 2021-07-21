Bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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Bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Çine ilçesinde bariyerlere çarparak yol dışına çıkan araçtaki ikisi çocuk, üç kişi yaralandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde bariyerlere çarparak yol dışına çıkan araçtaki ikisi çocuk, üç kişi yaralandı.

Kaza bugün sabah saatlerinde Eskiçine Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayıdn-Muğla karayolu üzerinde seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile bariyerlere çarparak yolun dışına savrularak, yol tabelasına çarparak durdu. Çarpmanın etkisiyle, otomobil sürücüsü ve yolcu konumdaki 2 çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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