Bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kadını, ekipler sakinleştirdi
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Bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kadını, ekipler sakinleştirdi

16.12.2020 11:42 | Son Güncelleme: 16.12.2020 11:47
Bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kadını, ekipler sakinleştirdi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarptı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarptı. Kazayı yara almadan atlatan ve şok yaşayan 3 kadın, polis ve sağlık ekiplerince sakinleştirildi. 

Kaza, saat 11.00 sıralarında İnegöl ile Alanyurt'u birbirine bağlayan köprülü kavşakta meydana geldi. İnegöl'den gelip, Köprülü kavşaktan kara yoluna dönüş yapan Nazlıcan E. (23) yönetimindeki 16 ABG 222 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı yara almadan atlatan ve şok yaşayan sürücü Nazlıcan E. ile yanındaki 2 arkadaşı, ekipler tarafından sakinleştirildi. Otomobil, çekiciyle yoldan kaldırıldı.


Bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kadını, ekipler sakinleştirdi
Bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kadını, ekipler sakinleştirdi
Bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kadını, ekipler sakinleştirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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