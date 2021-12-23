İSTANBUL (İHA) - Bariyerlere çarpan otomobil ters yönde durabildi

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarptı.

Kaza, İzmit ilçesi otogar sapağı İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.K. idaresindeki 07 AIV 68 plakalı otomobil kaygan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil savrularak ters yönde durdu.

Kazayı görenler tarafından 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın etkisiyle hafif yaralanan K.K.'ye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahalesi yapıldı. Bir süreliğine trafikteki araçlar yolun tek şeridini kullanabildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(HEU-RFK-Y)