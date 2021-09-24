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Bariyerlere çarpan otomobil takla attı: Üniversite öğrencisi genç yaşamını yitirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bariyerlere çarpan otomobil takla attı: Üniversite öğrencisi genç yaşamını yitirdi

İzmir'in Çeşme ilçesinde üniversite öğrencesi gencin kullandığı otomobil bariyerlere çarptıktan sonra takla attı.

ÇEŞME, İZMİR (İHA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde üniversite öğrencesi gencin kullandığı otomobil bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Sürücü olay yerinde yaşamını yitirirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, dün akşam saat 20.00 sıralarında İzmir-Çeşme Otoyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Kaan Yaman (20) idaresindeki 35 AFZ 052 plakalı otomobil, Alaçatı gişelerini geçtikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Yaman'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Öte yandan, Kaan Yaman'ın İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü 1. Sınıf öğrencisi olduğu öğrenirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. - İZMİR

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