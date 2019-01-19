Bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

İZMİR - İzmir'de meydana gelen kazada bariyerlere çarptıktan sonra taklalar atan otomobilde bulunan iki kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Bayraklı ilçesi Altınyol'da bulunan Meles Köprüsü mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Karşıyaka yönünden Konak istikametine seyir halinde olan ve sürücüsü belirlenemeyen 09 ADP 03 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil taklalar atarak durabildi. Otomobilde bulunan Tolga Arslan çarpmanın etkisiyle otomobilden yola savruldu. Ufuk Şekerci ise ters dönen otomobilde iki koltuk arasında sıkıştı.

Kazayı görenler vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Otomobil içerisinde sıkışan Ufuk Şekerci itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Ufuk Şekerci tedavi altına alınmak üzere Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Tolga Arslan ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle, Konak ve Karşıyaka yönünde bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Otomobilin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: İHA