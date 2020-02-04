Bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

04.02.2020 21:50 | Son Güncelleme: 04.02.2020 21:55

Karadeniz sahil yolu Giresun merkez Teyyazredüzü mevkisinde kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Kazada 1 kişi ağır yaralandı.



Edinilen bilgilere göre F.K. yönetimindeki 55 BS 076 plakalı otomobil, Giresun istikametinden Trabzon istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazanın şiddetiyle bariyerleri kıran araç karşı şeride geçerek takla attı.



Kazada ağır yaralanan sürücü F.K., 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken sürücü F.K.'nın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. - GİRESUN

Kaynak: İHA