Bariyerlere çarpan otomobil parçalandı: 1 ölü
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Bariyerlere çarpan otomobil parçalandı: 1 ölü

Bariyerlere çarpan otomobil parçalandı: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'nun Ünye ilçesinde önce refüje ardından bariyere çarpan otomobil parçalanırken, sürücü ise hayatını kaybetti.

Ordu'nun Ünye ilçesinde önce refüje ardından bariyere çarpan otomobil parçalanırken, sürücü ise hayatını kaybetti.

Kaza, Sahilköy Mahallesi Çınarsuyu Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye'den Terme istikametine seyir halinde gitmekte olan Murat Ş. idaresindeki 34 TJ 4993 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje, ardından bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle parçalanan Tofaş Kartal marka/model otomobil içerisinde sıkışan sürücüye çevredekiler müdahale etmeye çalışırken, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede sonrası araç sürücüsü Murat Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU

Bariyerlere çarpan otomobil parçalandı: 1 ölü
Bariyerlere çarpan otomobil parçalandı: 1 ölü
Bariyerlere çarpan otomobil parçalandı: 1 ölü
Bariyerlere çarpan otomobil parçalandı: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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