Bariyerlere çarpan otomobil alev alev yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bariyerlere çarpan otomobil alev alev yandı

Bariyerlere çarpan otomobil alev alev yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki bir hafif ticari otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki bir hafif ticari otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle bariyerlerin tam ortasına düşen otomobil, bir anda yanmaya başladı. Kaza ve yangın sebebiyle araç içerisinde yolcu olarak bulunan bir kişi yaralanırken, hafif ticari otomobil yangın sebebiyle kullanılamaz hale geldi. Öte yandan, araçta meydana gelen yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Kula ilçesi İzmir-Ankara D300 karayolu Dereköy Mahalle kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ertan Payaz (51) idaresindeki 35 P 8829 plakalı hafif ticari otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Orta bariyerlere çarpan otomobil, çarpmanın şiddetiyle bariyerlerin tam ortasına düştü. Kazada otomobil şoförü yara almazken, yanında yolcu olarak bulunan Ayla Payaz (48) yaralandı. Kaza sebebiyle orta bariyerlere düşen otomobil, bir anda yanmaya başladı. Araç içerisinde 2 kişi kendi imkanları ile araçtan çıktığı öğrenildi. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerinde ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi yapmasının ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, itfaiye ekipleri de yanan araca müdahale etti. Kısa sürede küle dönen otomobil, tamamen kullanılamaz hale geldi. Hastaneye kaldırılan yaralı kadının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, hafif ticari otomobilin yandığı anlar, yoldan geçen vatandaşlar tarafından saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin kazanın hemen ardından alev alev yandığı ve araç içerisinden çıkan 2 kişinin feryat ettiği görünüyor. - MANİSA

Bariyerlere çarpan otomobil alev alev yandı
Bariyerlere çarpan otomobil alev alev yandı
Bariyerlere çarpan otomobil alev alev yandı
Bariyerlere çarpan otomobil alev alev yandı
Bariyerlere çarpan otomobil alev alev yandı
Bariyerlere çarpan otomobil alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Uçuruma yuvarlanan kamyonetteki kız öğrenciler can pazarı yaşadı
Uçuruma yuvarlanan kamyonetteki kız öğrenciler can pazarı yaşadı
Karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobil çarptı! Metrelerce havaya uçan şahıs, hastane yolunda can verdi
Karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobil çarptı! Metrelerce havaya uçan şahıs, hastane yolunda can verdi
Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç, denize uçtu: 5 yaralı
Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç, denize uçtu: 5 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Antony Blinken Mustafa Sarıgül Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Oğuzhan Koç Demet Akalın Oktay Kaynarca
Spor Burak Yılmaz Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Meltem Hocaoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bariyerlere çarpan otomobil alev alev yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.5.2021 14:02:41. #1.16#

title