Bariyerlere çarpan otomobil alev aldı: 2 yaralı

Aydın'ın Germencik ilçesinde bariyerlere çarpıp alev alan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde bariyerlere çarpıp alev alan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

İdris Gündoğdu (32) yönetimindeki 34 ANC 710 plakalı otomobil, Aydın-İzmir Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarparak alev aldı.

Yanmaya başlayan araçtaki Gündoğdu ile aynı araçta bulunan akrabası Uğur Gündoğdu (32) yaralandı. Yaralılar kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken. olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesine karşın otomobil kullanılamaz hali geldi.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA